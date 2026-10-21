Básquet Local: no pudo Pueblo Nuevo y habrá desempate

La Asociación de Básquet de Olavarría tuvo en Bolívar un nuevo partido de Play-Off de su competencia oficial y fue con derrota para Pueblo Nuevo.

El “Lobo” cayó 94 a 82 ante Sport Club Trinitarios en condición de visitante y ahora la serie de Cuartos de Final está empatada en 1.

En el “Padre Francisco Echevarria” del Colegio Cervantes,, los bolivarenses dominaron las acciones de un disputado cotejo y aprovecharon un poco certero tercer cuarto del equipo visitante para lograr una diferencia que luego se encargaron de controlar para forzar el desempate en la serie de Cuartos de Final.

En el equipo ganador, se destacó Tadeo Junco con 20 puntos, mientras que en el “Albiverde” no fueron suficientes los 35 puntos de Franco Dupin, goleador del juego

Síntesis Sport Club Trinitarios – Pueblo Nuevo:

Árbitros: Maiola, E.

Estadio: Padre Echeverría

Sport Club Trinitarios (94): Morena (19), Junco (20), Álvarez (3), Briguez (12), Pasos Pérez (13) -FI- Levenbrik (0), Maldonado (11), Cainzos (15), Vaccarezza (1), Trabela (0). DT- Marcelo Álvarez

Pueblo Nuevo (82): Barsi (1), Conte Velasco (9), Dupin (35), Lorenzo (13), Vázquez (16) -FI- Alberca (4), Luján (4). DT- Cristian Sánchez

Parciales: 30 – 20; 49 – 44; 70 – 56 y 94 – 82