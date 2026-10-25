Díaz Oviedo y González Pini se consagraron campeones del Campeonato del Club 

En el campo de golf del Club Estudiantes se jugaron los últimos 18 hoyos del Fourball por Golpes reservado para tres categorías y uno de los certámenes más importantes del calendario.

En la categoría Scratch, que se define por golpes gross, Martiniano Díaz Oviedo y Conrado González Pini se consagraron campeones con un total de 137 golpes, luego de registrar rondas de 71 y 66.

La gran actuación del domingo les permitió completar una excelente segunda vuelta y quedarse con el primer puesto, superando por un golpe a Alberto Duarte y Erik Hoxmark, quienes finalizaron segundos con 138 golpes, producto de tarjetas de 72 y 66 y a Juan Ignacio Messineo y Juan Manuel García Pinto, que terminaron con 139 golpes gross, tras firmar rondas de 68 y 71.

Por su parte, en la categoría Hasta 9, que se disputa por golpes netos, los ganadores fueron Esteban González y Antonio Da Silva, quienes dominaron la competencia con dos rondas de 64 golpes para alcanzar un total de 128. El segundo puesto quedó en manos de Martiniano Díaz Oviedo y Conrado González Pini, con 133 golpes netos, mientras que Alberto Duarte y Erik Hoxmark completaron el podio con 136.

En la categoría 10 al Máximo, José Gonzales y Uma Springer se quedaron con el primer puesto con 129 golpes netos, tras registrar rondas de 63 y 66. La segunda posición fue para Javier Gómez Cataldi y Felipe Arenas, con 131 golpes, mientras que Federico Matharan Gubitosi y Martín Lagleyze finalizaron terceros con 137.

Fuente: Prensa CAE