Caso Brandi: investigan a un empleado de seguridad por un presunto abuso sexual

La Justicia avanza en la investigación por un presunto abuso sexual que habría ocurrido durante la madrugada del sábado en el boliche Brandi, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo. La causa involucra a un empleado de seguridad y a una menor de edad.

El expediente tramita ante la Ayudantía de Abusos Sexuales de Olavarría, con intervención de la fiscal Mariela Viciconte, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 17, y del ayudante fiscal, Dr. Iturralde.

En el marco de las actuaciones, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) llevó adelante distintas diligencias y descargó las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local. El material podría aportar elementos relevantes para la investigación.

Según fuentes oficiales, tras la denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer, se dispusieron diversas medidas investigativas. Entre ellas, se realizó una revisión médica a la joven, se tomaron declaraciones testimoniales y se reunieron otros elementos de interés.

Por el momento, la investigación continúa en curso y no trascendieron mayores detalles sobre las actuaciones judiciales.

En tanto, el boliche fue clausurado el sábado por la tarde por personal de la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, junto con efectivos del Comando de Patrullas.

La medida se adoptó luego de la recepción de un oficio judicial y en el marco de la Ley 14.050, que regula la actividad nocturna, los horarios de funcionamiento de los locales bailables y la venta de bebidas alcohólicas.