Golf: la fecha del Ranking, para Díaz Oviedo y Musumeci

En el campo de golf del Club Estudiantes y ante un buen número de jugadores se acercaron a jugar el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana que tuvo dos categorías.

La 26° fecha del ranking consagró a Martiniano Díaz Oviedo con 32 golpes en Hasta 24 de Hándicap con Iván Recabarren con 36 golpes y Claudio Benítez con 37 golpes como escoltas.

En De 25 al Máximo, por su parte, el triunfo fue para Maximiliano Musumeci con 32 golpes y lo acompañaron en el podio Gonzalo Bahl con 33 golpes y José Armendano con 37 golpes.

La actividad continuará el “finde” con doble jornada con el Campeonato del Club Fourball por Golpes Memorial “Mario Gelso”.

Fuente: prensa CAE