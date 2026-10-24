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Se jugaron los primeros 18 hoyos del Memorial “Mario Gelso”

En la jornada de este sábado dio comienzo uno de los torneos más importantes del calendario anual del golf olavarriense. En la categoría más importante, Juan Ignacio Messineo Baliño y Juan Manuel García Pinto quedaron como líderes con 68 golpes.

Sabado, 24 de octubre de 2026 a las 22:05

Por Redacción

El campo de golf del Club Estudiantes inició con el Campeonato del Club Fourball por Golpes Memorial, 36 hoyos reservado para 3 categorías y un importante número de deportistas.

La jornada inaugural dejó mucha paridad en las distintas categorías y un panorama abierto de cara a la definición de este domingo, cuando se jugarán los últimos 18 hoyos y se conocerán las parejas campeonas de la edición 2026.
En la categoría Scratch, la principal del certamen, Juan Ignacio Messineo Baliño y Juan Manuel García Pinto quedaron como líderes con 68 golpes gross, el segundo puesto presenta un empate entre Raúl Bide y Marcos Ferreira, y Martiniano Díaz Oviedo y Conrado González Pini, ambas parejas con 71 golpes gross.

En la categoría Hasta 9 de hándicap, la lucha por el primer puesto continúa muy ajustada. Esteban González y Antonio Da Silva, comparten el liderazgo con Diego Green y Francisco Arenas, con 64 golpes netos. En el tercer puesto se registra un triple empate con 67 golpes netos entre las parejas integradas por Juan Ignacio Messineo Baliño y Juan Manuel García Pinto, Alejandro Lagleyze y Sergio Pavlicevic, y Mariano Stefano y Rafael Stefano.

Por su parte, en la categoría 10 al Máximo, Uma Springer y José Gonzáles finalizaron la primera ronda en lo más alto de la clasificación con 63 golpes netos. En el segundo puesto se ubican Carlos Blando y Leonardo Patane, con 66 golpes netos, mientras que el tercer lugar presenta un triple empate con 67 golpes netos entre las parejas de Federico Matharan Gubitosi y Martín Lagleyze, Javier Gómez Cataldi y Felipe Arenas, y Emiliano González y José Urrutia.

 

Fuente: prensa CAE

 

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