Se jugaron los primeros 18 hoyos del Memorial “Mario Gelso”

El campo de golf del Club Estudiantes inició con el Campeonato del Club Fourball por Golpes Memorial, 36 hoyos reservado para 3 categorías y un importante número de deportistas.

La jornada inaugural dejó mucha paridad en las distintas categorías y un panorama abierto de cara a la definición de este domingo, cuando se jugarán los últimos 18 hoyos y se conocerán las parejas campeonas de la edición 2026.

En la categoría Scratch, la principal del certamen, Juan Ignacio Messineo Baliño y Juan Manuel García Pinto quedaron como líderes con 68 golpes gross, el segundo puesto presenta un empate entre Raúl Bide y Marcos Ferreira, y Martiniano Díaz Oviedo y Conrado González Pini, ambas parejas con 71 golpes gross.

En la categoría Hasta 9 de hándicap, la lucha por el primer puesto continúa muy ajustada. Esteban González y Antonio Da Silva, comparten el liderazgo con Diego Green y Francisco Arenas, con 64 golpes netos. En el tercer puesto se registra un triple empate con 67 golpes netos entre las parejas integradas por Juan Ignacio Messineo Baliño y Juan Manuel García Pinto, Alejandro Lagleyze y Sergio Pavlicevic, y Mariano Stefano y Rafael Stefano.

Por su parte, en la categoría 10 al Máximo, Uma Springer y José Gonzáles finalizaron la primera ronda en lo más alto de la clasificación con 63 golpes netos. En el segundo puesto se ubican Carlos Blando y Leonardo Patane, con 66 golpes netos, mientras que el tercer lugar presenta un triple empate con 67 golpes netos entre las parejas de Federico Matharan Gubitosi y Martín Lagleyze, Javier Gómez Cataldi y Felipe Arenas, y Emiliano González y José Urrutia.

Fuente: prensa CAE