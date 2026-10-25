Areco: “No podemos ir a jugar al empate"

En la tarde del domingo comenzarán a disputarse los primeros 90 minutos de una serie histórica para el fútbol olavarriense y en la previa, Juan Cruz Areco analizó los cotejos que darán comienzo en el Buglione Martinese.

“Se hizo un poco larga la espera, pero ya teníamos rival”, reconoció el volante central de Estudiantes. Sobre la posibilidad de enfrentar a Racing, señaló que era una opción esperable por la cercanía geográfica. “Era de esperarse, más que nada por la cercanía. La mayoría de los cruces terminaron siendo por cercanía”, explicó.

El "Bata" consiguió el pase directo a la tercera fase del certamen, una ventaja que le permitió evitar una instancia eliminatoria, aunque también lo obligó a permanecer dos semanas sin competencia regional. En ese período, la Liga de Fútbol de Olavarría fue una alternativa para mantener el ritmo de juego.

“Se hizo larga la espera, pero tuvimos la Liga local por lo menos para seguir en ritmo, que no es tan diferente al Regional. Tuvimos una buena medida en las dos fechas que tuvimos libres”, valoró Areco.

Al momento de imaginar el primer enfrentamiento, Areco no dudó en anticipar un duelo exigente, más allá de la manera en que cada equipo haya conseguido su clasificación. El conocimiento mutuo y el antecedente reciente le agregan un condimento especial a una serie que tendrá dos capítulos.

“Va a ser un partido duro, sin importar cómo lleguen. Así hayan pasado por penales o sobrados, como pasaron, ya sabemos que va a ser un partido duro. Nos conocemos mucho, hace poco jugamos una final y fue durísima. Nadie se va a llevar nada de arriba. Nos prepararemos de la mejor manera para afrontarlo”, aseguró.

La serie tendrá 180 minutos y Estudiantes contará con la ventaja de definir como local. Por eso, la planificación y la capacidad de administrar los momentos del partido serán aspectos centrales para el equipo dirigido por Mauricio Peralta, que dicho sea de paso deberá ver el partido desde afuera, ya que fue expulsado en el último encuentro de fase de grupo ante El Fortín.

“Somos conscientes de que no se define nada en el partido de ida, además sabiendo que tenemos la localía en el cierre de la llave. De igual manera, iremos con nuestras armas a su cancha, a tratar de hacer el mejor partido posible y de plasmar lo que venimos laburando”, sostuvo el volante.

El antecedente inmediato entre ambos equipos fue la final del Torneo Interligas, en la que Estudiantes se impuso por 1 a 0 y se quedó con el título tras la definición por penales. Sin embargo, Areco consideró que aquel encuentro no será una referencia definitiva para lo que viene.

“Todos los partidos son distintos. Todos tienen distintos condimentos y es un torneo distinto. Van a pasar diferentes cosas, esperemos que caiga para nuestro lado”, expresó.

En cuanto al duelo futbolístico, el jugador destacó las virtudes de ambos planteles y anticipó una disputa que podría resolverse en los enfrentamientos individuales. “Los dos tenemos un buen equipo. Ellos tienen buenos delanteros, nosotros buenos defensores y viceversa. Tenemos grandes delanteros como Chucky (Aventín) y Joaco (Stular). Claramente, el que se imponga en los duelos va a salir victorioso”, analizó.

Y agregó: “Habrá que laburar los 180 minutos, hay que arremangarse y meterle para adelante”.

El conocimiento entre los protagonistas también abre el interrogante sobre cómo se planteará el encuentro de ida. Con dos equipos que comparten escenario durante la temporada local y conocen las características de sus rivales, la posibilidad de especular con el resultado aparece, para Areco, como una alternativa poco conveniente.

“No podemos ir a jugar al empate a su cancha porque entre equipos de la ciudad no varía mucho. Hemos jugado toda la vida acá, nos conocemos, conocemos las dos canchas. No podemos especular nada”, afirmó.

La postura del mediocampista es clara: Estudiantes deberá sostener su identidad y buscar un resultado que le permita llegar bien posicionado a la revancha, sin perder de vista que la clasificación se resolverá a lo largo de los dos encuentros.

“Tenemos que ir a imponer nuestro juego”, sentenció Areco, en una frase que resume la intención del "Bata" para el primer capítulo de un clásico histórico.