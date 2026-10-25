“Lo que hizo grande y sigue haciendo grande a Loma Negra es su gente”

Esta Olavarría que dejó de ser un pequeño caserío agrícola en el centro de la provincia de Buenos Aires para convertirse en una gran ciudad, fue creciendo en paralelo con Loma Negra. De allí la fuerza simbólica de estos 100 años que celebró anoche en el CEMO la empresa cementera más importante de la Argentina, nacida de las entrañas de las estribaciones serranas del Partido.

En este contexto llegó este fin de semana Sergio Faifman, CEO de Loma Negra. Un par de horas antes del comienzo de la celebración ofreció un encuentro con la prensa local en el “Clubcito” de la Villa Alfredo Fortabat.

“Es un orgullo estar celebrando estos 100 años de crecimiento, de historia. Para nosotros estos 100 años no es un festejo del pasado, sino también un compromiso con el futuro, es adoptar todo lo que hemos hecho en el pasado bien para poder seguir creciendo y contribuyendo al desarrollo de Olavarría, de la Provincia, del país” enfatizó Faifman.

“Siempre decimos que cuando uno mira a la Argentina más de la mitad que está construido fue con cemento de Loma Negra” añadió.

Sobre la fiesta que coronó esta celebración apuntó: “Estamos muy complacidos de poder festejar primero donde nació Loma, que es acá en Olavarría, en una fiesta de mil personas, con nuestros principales proveedores, clientes, nuestra gente que trabaja día a día, segundas, terceras generaciones, con los periodistas, entidades que trabajan con la Fundación, la parte de Gobierno municipal”.

En la charla no le escapó a lo que significó el cambio de manos de Loma Negra, que pasó hace poco de un grupo brasileño a otro encabezado por el empresario argentino Marcelo Mindlin: “Desde el punto de vista operacional y de managment no ha cambiado nada. Los accionistas han ratificado todo el managment actual de Loma Negra”.

“Lo que sí creo que cambia es tener accionistas pensando en el largo plazo sin una necesidad financiera, con una posición muy sólida financiera y eso nos da tranquilidad en cuanto a requerimientos futuros de inversiones, de proyección y demás. Tener tres accionistas que son los controlantes, pensando en crecer sin necesidades de caja en el corto ni mediano plazo, nos da mucha tranquilidad en cuanto al futuro de Argentina” acotó.

Faifman hizo hincapié en que los proyectos de Loma Negra están más allá de cualquier coyuntura político - económica. “Nosotros tenemos una visión de pensar en el futuro, de pensar en Loma, de pensar en la Argentina más allá de los gobiernos. Claramente los gobiernos pasan y las empresas seguimos estando, seguimos pensando en qué importantes son las obras que hacemos, la gente que tenemos y demás. Ese es el diferencial que tiene Loma” valoró.

“Para los próximos años pensamos en seguir creciendo y acompañando el desarrollo de Argentina. Hoy estamos trabajando a la mitad de nuestra capacidad, no estamos pensando en el corto plazo, en inversiones de crecimiento de capacidad, si en lo que tiene que ver con eficiencia energética, tecnológica y seguir haciendo cada vez una empresa más sostenible desde el punto de vista del medio ambiente” destacó.

Para Faifman el horizonte podría llegar a vislumbrarse de otro modo en el mediano plazo. “Nosotros estamos proyectando crecimiento para los próximos años. Argentina tiene un déficit habitacional de infraestructura impresionante. Cuando uno mira el consumo per cápita que tiene Argentina comparado con cualquier país es muy bajo y el potencial de crecimiento para los próximos años es muy bueno. Hoy estamos trabajando con un montón de proyectos, licitaciones de RIGI y demás, con lo cual lo que estamos viendo es que eso va a traccionar cemento, hormigón. Ese es el impacto que estamos viendo para los próximos años” dijo.

En un momento de la charla el CEO de Loma Negra explicó que el peso específico de la obra pública en la producción de cemento es menor de lo que se supone.

“Nosotros siempre decimos que esa obra estamos viendo alguien la está haciendo. Muchas obras la están haciendo en la Provincia, los municipios o las hace un privado. Son obras que se necesitan de infraestructura y para nosotros lo importante es que esas obras se hagan, sobre todo para el desarrollo de Argentina. Si las hace la Nación, la Provincia o un privado no tiene importancia” sostuvo.

“Sí creemos que todavía falta un marco que permita hacer esas inversiones de largo plazo todavía con el costo de financiamiento que hoy no tenemos. Entonces eso es por ahí lo que está más demorando. Pero sí estamos viendo muchas obras que fueron presentadas en los RIGI y demás, que ya están empezando y que tienen un horizonte de 3, 4, 5 años que van a demandar mucho cemento” anticipó.

Faifman identificó otro nicho en el que debería tener un importante mercado la industria cementera y es la carencia habitacional que arrastra la Argentina. Analizó el costo histórico del metro cuadrado, de la carencia de crédito y comparó con países limítrofes.

“Lo que todavía está faltando es toda la parte de crédito hipotecario y mercado financiero que Argentina no tiene. Cuando uno va a un mercado como Chile, como Uruguay, como Brasil, tienen un mercado hipotecario y de créditos que Argentina no ha tenido nunca ", planteó.

En el plano local, se tomó un tiempo para hablar de las ventajas comparativas que tiene Olavarría con otros grandes polos cementeros y que Loma Negra cuenta con reservas en sus canteras para 100 años.

“Tanto nosotros como algunos otros competidores en Olavarría estamos cerca del principal mercado que es Buenos Aires y eso nos da una ventaja. En el cemento el flete tiene un impacto muy grande, estar cerca de los principales mercados nos da una ventaja respecto de otras canteras que podrían estar más lejos” comentó.

“Nosotros en el 2021 hicimos la ampliación de L’Amalí que además de tener una ventaja desde el punto de vista de cercanía tiene tecnología y costos operativos mucho mejores que otras fábricas, eso también nos da una ventaja competitiva y de capacidad pensando en el largo plazo” sumó en este sentido.

Puso de relieve que Loma Negra hizo una inversión de 60 millones de dólares en todas sus plantas para la reconversión que exigió pasar de las bolsas de 50 kilos a las de 25.

Loma Negra y la reforma laboral

El CEO de Loma Negra Sergio Faifman habló del impacto que ha tenido en la relación con el personal la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

“Para nosotros no ha tenido un impacto significativo. Como decimos siempre, todas las decisiones que tomamos en cuanto las hacemos pensando mucho en el impacto que tiene tanto en la gente como en las comunidades donde estamos ya pesar de la coyuntura en cuanto al nivel de actividad Loma no ha hecho ni planes de retiro, ni de circulación de gente. Seguimos pensando y apostando en la gente, porque creemos que un diferencial que tiene Loma es la gente y lo que hizo grande Loma y sigue haciendo es claramente su gente” ponderó.

Uno de los últimos temas que abordó fue la forma en que se sumó a la oferta de Loma Negra la última ampliación en la planta L’Amalí.

“La fábrica está funcionando muy bien. Quizás solamente pensamos en tener una dinámica de mercado diferente. Después de que arrancó el mercado se cayó, eso hizo que el horno de nuestra fábrica en Olavarría esté parado y nos encantaría que esté funcionando. Es un horno que está listo para funcionar cuando la demanda empiece a mejorar, pero la fábrica de L’Amalí es una fábrica que está operando muy bien con indicadores a nivel mundial. Es la fábrica más moderna y una de las más grandes de Sudamérica” reflexionó.

Para el final recordó que es habitual que los hornos estén parados en invierno y anunció que en las próximas semanas volverán a marchar, como lo viene haciendo desde el fondo de la historia.

“Es algo histórico en Loma Negra y las fábricas de cemento de la Argentina que en invierno paran, porque el costo del combustible y la energía eléctrica en invierno es muy caro, con lo cual se aprovecha para marchar en verano para hacer el stock y frenar en invierno. Obviamente nos encantaría también marchar en invierno, obviamente en la medida que el mercado lo requiera marcharemos en invierno, pero es algo histórico que los hornos de cemento en general paran en 3-4 meses en invierno, donde también se hace la reparación mayor y los dos hornos de L’Amalí estarán arrancando en breve”.