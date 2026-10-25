Sierras Bayas tendrá festejo doble este domingo



Hoy la localidad de Sierras Bayas concluye los festejos por su 147 aniversario y lo hará por partida doble, ya que además se llevará a cabo una nueva edición de la fiesta del Choripán Serrano.

El punto de encuentro y celebración será la bicisenda “Javier Ouda”, en pleno corazón de Sierras Bayas.

Las actividades se enmarcan además dentro de la iniciativa “Sierras Bayas se disfruta más”, que ofrece un variado calendario que combina turismo, naturaleza, cultura y patrimonio para poner en valor la identidad de la localidad.

La apertura será a las 13 horas con actividades recreativas y culturales: muestras y exposiciones, artesanos, emprendedores y servicio de cantina.

Las presentaciones artísticas comenzarán a la tarde, promediando las 17 horas. Participarán grupos de danzas de folclore, tango, contemporáneo, urbano y zumba.

Mientras que el corte de la torta aniversario será a las 18, para luego dar continuidad a la música en vivo y el baile popular. El cierre estará a cargo de la banda de cumbia La Roland.

Por otro lado, en el marco también del 32º aniversario del Museo de la Estación de Sierras Bayas, se presentará a las 14 “Museo Expandido”: una propuesta que incorpora realidad aumentada, proyecciones, realidad virtual y experiencias pensadas para descubrir el patrimonio de otra manera. Tecnología, memoria e historia se encuentran en un museo que se transforma.



Las lluvias obligaron a otras suspensiones

La continuidad de lluvias y tormentas registradas esta semana motivó nuevamente la postergación de actividades que se iban a realizar desde el viernes hasta hoy en distintos puntos del Partido.

Se trata, por un lado, del Festival Cervecero Prost! que debió ser cancelado otra vez. La nueva fecha será el fin de semana del 31 de octubre y 1° de noviembre. La sede seguirá siendo el parque Helios Eseverri, como así también la participación de bandas en vivo y múltiples propuestas recreativas y culturales que se prolongarán durante ambas jornadas.

Por otra parte, se reprograma también la 7ª Fiesta del Caballo en Santa Luisa. La medida fue adoptada no sólo por las condiciones adversas pronosticadas en las últimas horas, sino también para preservar los caminos vecinales, que aún permanecen húmedos debido a las recientes y abundantes precipitaciones.

El tradicional evento se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre.

Asimismo, el Festival Medieval en el castillo de Kabbalah también se pasó para el fin de semana siguiente: comenzará el viernes 30 de octubre y se desarrollará hasta el domingo 1 de noviembre en Los Narcisos 1840, con entrada libre y gratuita.

Como en cada edición habrá combates medievales, ferias, juegos de época, música y la mejor cerveza artesanal.