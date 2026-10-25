Torneo Regional Amateur: Racing y Estudiantes arrancan con la serie 

En el estadio “José Buglione Martinese” inicia una nueva edición del “Clásico de la Ciudad” en un certamen organizado por el Consejo Federal.

Racing y Estudiantes concentrarán todas las miradas este domingo con una nueva edición del clásico olavarriense, esta vez por los cuartos de final del Torneo Regional Amateur.

Será desde las 15:00 hs., en el estadio “José Buglione Martinese” con el arbitraje de Valentín Pompei.

El “Chaira” llega envalentonado tras conseguir una contundente clasificación frente a Argentinos de 25 de Mayo, al que eliminó con un global de 7 a 2. El equipo dirigido por Carlos Tavare atraviesa un buen momento y buscará aprovechar la localía para dar el primer paso hacia las semifinales.

Por su parte, el Bata afrontará el compromiso después de haber finalizado primero en su zona, resultado que le permitió avanzar directamente a esta instancia. El conjunto "albinegro" lleva 15 días sin actividad en el certamen y buscará retomar el ritmo competitivo en un cruce que promete mucha intensidad.