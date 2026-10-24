La Asociación de Árbitros de Olavarría festejó su día con una cena

La Asociación de Árbitros de Olavarría homenajeó a afiliados y afiliadas con una cena donde se conmemoró un nuevo “Día del Árbitro".

pasado 11 de octubre y conmemorando a la primera comisión directiva de la asociación de árbitros se celebra el “Día del Árbitro” y como cada año, representantes olavarrienses compartieron una cena.

El evento contó con la presencia de un buen número de presentes donde se juntaron actuales afiliados, representantes locales con contrato en la Asociación del Fútbol de Argentina y ex árbitros.

Hubo reconocimientos que entregó la Comisión Directiva que encabeza Marcos Palavecino.