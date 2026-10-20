La 6° edición de la “Ceramistas Corre” tuvo su presentación

La 6° edición de la “Ceramistas Corre” que tendrá lugar el venidero domingo y coincidirá con los festejos por el aniversario de Sierras Bayas y la Fiesta del Choripán, tuvo su presentación oficial.

El Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría presentó la carrera que tendrá lugar en inmediaciones del Monte de los Fresnos por segundo año consecutivo en distancias de 7 y 14 kilómetros. Además, habrá 2 kilómetros recreativos.

La actividad comenzará a las 10:00 hs. del venidero domingo con la participación de más de 200 atletas, afirmaron en el lanzamiento que además dio a conocer el recorrido a través de distintos sectores de Sierras Bayas.

Por último, y a pocas horas de que finalice el periodo de inscripción, confirmaron que habrá sorteos y sorpresas y el cierre musical a cargo de "Queso y Dulce".

Fuente: prensa SOECO