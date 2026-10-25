Una investigación por presunto abuso sexual derivó en la clausura de un boliche

Este sábado por la tarde, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, junto con efectivos del Comando de Patrullas, llevaron adelante la clausura del boliche nocturno Brandi, en el marco de una investigación judicial.

Según fuentes oficiales, se investiga un presunto abuso sexual contra una joven menor de edad. De acuerdo con la información brindada, la Justicia libró un oficio y, a partir de esa intervención, se procedió a la clausura del lugar en aplicación de la Ley 14.050.

Pasadas las 20 del sábado, personal de la Secretaría de Protección Ciudadana colocó las fajas de clausura en todos los accesos al boliche.