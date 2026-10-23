La previa del “Clásico de la Ciudad” fue en la Liga de Fútbol de Olavarría

Jugadores, entrenadores y dirigentes de ambos clubes se reunieron en la Liga de Fútbol antes de que inicie la serie de Play-Off de la competencia organizada por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A.

En la previa del esperado enfrentamiento, representantes de ambas instituciones visitaron la Liga de Fútbol de Olavarría para compartir sus sensaciones antes de salir a la cancha. Estuvieron presentes los futbolistas Quimey Marín y Manuel Abentín. El entrenador del Bata Mauricio Peralta y los dirigentes Mario Giacomaso y Mauro Vecchio.

“Es un partido muy importante, venimos trabajando muy bien. Sabemos la historia que tiene el clásico y lo que representa para la ciudad, son dos clubes muy grandes. El equipo está en levantada”, afirmó Quimey Marín uno de los refuerzos “Chairas”.

Por otro lado, el goleador de Estudiantes, Manuel Abentin sostuvo: “Es un partido duro, pero son 180 minutos y cerramos en casa. Racing está más preparado y más armado que en la final del Torneo Unión Regional Deportiva. Pudimos andar muy bien, encontramos funcionamiento y volvimos a jugar como queríamos. Fue una fase dura, pero la sacamos adelante. Jugar contra un equipo de acá es duro, y siendo un clásico mucho más”.

También palpitaron el cruce los entrenadores de ambos planteles y no restaron importancia a lo que significa el partido para la Ciudad.

“Nos encuentra en un buen momento. Estamos contentos de ser parte de un partido trascendental. Va a ser diferente a la final del Interligas; nuestro plantel es muy parecido, y el de ellos está más jerarquizado y los dos tenemos la misma ilusión de pasar de ronda”, manifestó el DT “albinegro”.

Carlos Tavare, aún sin estar presente en el encuentro, también opinó sobre el trascendental duelo: “Nos preparamos preparamos para este torneo, también para el local, siempre Racing tiene que rendir al máximo en estas instancias. No empezamos bien, corregimos, y levantamos. En la segunda etapa comenzamos a tener nuestro juego”.

"Lo vamos a jugar como corresponde. Será difícil, nos encontramos ante un muy buen equipo, pero trabajamos para tratar de ganar”, sentenció Tavare haciendo referencia a la serie de 180 minutos que dará comienzo el domingo próximo desde las 15:00 hs. en el Buglione Martinese.

Por último, los dirigentes de ambos clubes aseguraron que “Estamos orgullosos de competir en estas instancias donde se juegan cosas importantes; le hace muy bien al fútbol de Olavarría y lo jerarquiza”.

Fuente: prensa LFO