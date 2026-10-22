Santiago Izaguirre: “Tenemos que prepararnos para un duelo muy duro”

Consumada la goleada de Racing ante Argentinos de 25 de Mayo para lograr la clasificación a Cuartos de Final de la Región Pampeana Sur, Santiago Izaguirre destacó las alternativas que ofrece el plantel y la exigente serie sorteada.

Santiago Izaguirre atraviesa un buen momento y, al igual que Racing, parece ir de menor a mayor en el Torneo Regional Amateur que tendrá “Clásico de la Ciudad” en los Cuartos de Final, pero previamente, el “Chaira” debió hacerle frente a la Reclasificación, instancia en la que terminó goleando.

“El torneo es duro en sí. Arrancamos la zona con un empate con Embajadores y, a los 45 minutos del segundo tiempo y con uno menos, perdimos 2 a 0 con Bolívar. En esta instancia de mata-mata también son complicados los partidos. Sabíamos que Argentinos era un rival duro”, recordó Izaguirre al repasar el camino recorrido.

La ventaja conseguida en el encuentro de ida no modificó la postura del equipo para la revancha que terminó con amplio dominio del elenco de Olavarría:

“Nos mentalizamos en que estábamos 0 a 0 y que no nos teníamos que confiar por ese gol de ventaja, porque lo podés pagar caro. Te hacen un gol, se meten atrás y es otra la historia. Por suerte estuvimos metidos y nos quedamos con la serie”, explicó.

Uno de los aspectos que caracterizó los cruces ante Argentinos fue la intensidad física y la fricción que propuso el conjunto rival. Izaguirre reconoció que se trata de una situación que exige inteligencia para evitar reacciones que puedan perjudicar al equipo, especialmente en una instancia en la que cada expulsión puede resultar determinante.

“Esta clase de rivales a veces te presenta un juego diferente. Es otro juego en el sentido de la fricción y, a veces, es difícil pedirle al árbitro que vea todo, porque somos 22 jugadores en la cancha y hay tres dirigiendo. Me comí una mano que excedía el juego violento. Le reclamé y lo terminé hablando bien, porque después te podés cruzar en nuestro torneo”, relató.

En ese sentido, el volante autor de uno de los goles remarcó la importancia de mantener la calma y adaptarse a las características de cada encuentro: “No hay que reaccionar porque hay cosas importantes que se juegan. Allá también fue una guerra, fue duro, y nos plantamos. Este equipo tiene esa virtud de adaptarse a la situación: cuando hay que meter, vamos a meter y, cuando hay que jugar, jugamos”, sostuvo.

Otro de los puntos que destacó Izaguirre fue la respuesta de los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes. La ausencia de Pablo Mujica, suspendido para la revancha, obligó a realizar modificaciones, pero Racing encontró respuestas y logró sostener su funcionamiento colectivo.

“Te puede pasar que a lo largo del torneo haya una expulsión o una lesión y no podés depender de jugadores. Tenemos que tener un equipo largo, inclusive más que el torneo pasado, y eso está bueno. Se ve reflejado en la manera en que estamos atravesando las dos competencias”, agregó.

Al evaluar la evolución del equipo, Izaguirre ubicó el empate agónico frente a Balonpié en Bolívar como un momento importante para cambiar el rumbo y ganar confianza en la competencia.

“Nosotros nos hicimos fuertes con ese empate agónico ante Balonpie en Bolívar. Ese resultado nos dio vida. Después nos fuimos adaptando al torneo”, explicó y agregó: “Estamos jugando hace mucho tiempo, lo cual hace más fácil adaptarse a los que llegan. Eso también te hace más fuerte”.

Con la clasificación asegurada, Racing ya tiene por delante un desafío especial ya que se medirá con Estudiantes e Izaguirre no esquivó la dificultad del próximo compromiso y anticipó que el equipo deberá prepararse para un cruce con características propias: “Va a ser muy duro, obviamente. Tenemos que prepararnos para un duelo distinto. Todos los equipos que están en esta instancia son duros”, concluyó.