Juegos Bonaerenses: Olavarría suma medallas y piensa en el regreso

Olavarría vivió una nueva jornada de competencias en Mar del Plata y logró sumar seis nuevas medallas, mientras que, desde las Subsecretarías de Deporte y Cultura, organizar el regreso de los más de 300 representantes a la Ciudad.

Durante la tercera jornada de competencia, los representantes locales volvieron a destacarse con nuevas medallas y actuaciones relevantes en disciplinas deportivas y culturales. Con seis nuevas preseas, Olavarría alcanzó un total de 15 medallas.

En atletismo llegaron tres de las nuevas medallas. Juana Cisneros se consagró campeona en los 80 metros Sub16 femenino y obtuvo la medalla de oro, mientras que Úrsula Bellinzoni consiguió la medalla de plata en los 800 metros de la misma categoría. Por su parte, Julieta Coronel Prodan alcanzó el primer puesto y la medalla de oro en la categoría T4 de las competencias para atletas con discapacidad motora.

A estos resultados se sumaron una medalla de plata en pesca y una de bronce en tejo mixto. En tanto, Marcelo Uranga obtuvo la medalla de bronce en cuento, en la categoría adultos mayores. En poesía Sub18, Santiago Lencina recibió una mención especial.

En cuanto a las clasificaciones, el vóley Sub16 femenino venció por 2 a 0 a Zárate y aseguró su lugar en las semifinales. También avanzaron a esa instancia el equipo de pádel Sub16 femenino, que derrotó a La Plata por 6/3 y 6/4; el básquet 3×3 U18 masculino, que se impuso por 17 a 13 ante General Alvarado; y el beach vóley Sub16 masculino, que superó por 2 a 1 a Daireaux. En fútbol PCD intelectual, Olavarría también consiguió la clasificación a semifinales.

En atletismo, David Clar obtuvo el segundo puesto en la serie de 110 metros con vallas Sub16 masculino y clasificó a la final. Por su parte, siete representantes locales lograron avanzar a las finales de natación.

En la categoría Sub14, Martiniano Picholo finalizó quinto en los 100 metros libres y Joaquín López obtuvo el octavo puesto en los 100 metros mariposa. En Sub16, Lourdes Ducca terminó cuarta en los 100 metros pecho; Genaro Rosende, sexto en los 50 metros libres; Jazmín Rizzonelli, séptima en los 200 metros libres; Juana Laplace, octava en los 100 metros espalda; y Fiorella Robbianni, octava en los 100 metros libres.

La jornada también dejó otros resultados positivos. El básquet U16 masculino venció por 47 a 20 a General Lamadrid; el básquet 3×3 U18 femenino superó por 15 a 12 a Morón; el básquet 3×3 U14 femenino derrotó por 10 a 7 a Maipú; y el newcom de adultos mayores se impuso por 2 a 0 ante Roque Pérez.

En otras disciplinas, Micaela Puertas Mussi obtuvo el séptimo puesto en Bonaerenses en Carrera, categoría Sub18 femenino, mientras que Olavarría alcanzó el séptimo lugar en coreografía pop.

Por su parte, el vóley Sub14 femenino venció por 2 a 0 a Moreno y el beach vóley Sub18 femenino hizo lo propio ante Tornquist. Sin embargo, ambos equipos quedaron eliminados por el sistema de definición de la competencia, debido a la diferencia de sets ganados.

También finalizaron su participación el hockey Sub14 masculino, que cayó por 2 a 1 ante San Fernando; el básquet 3×3 U16 masculino, que perdió por 21 a 5 frente a La Matanza; el básquet 3×3 U16 femenino, que cayó por 14 a 11 ante San Vicente; el básquet 3×3 U14 masculino, que perdió por 13 a 11 ante La Plata; y el vóley Sub18 femenino, que fue derrotado por 2 a 0 ante Ramallo.

Por otro lado, se confirmó que el primer contingente partirá desde Mar del Plata a las 8 horas del venidero viernes e incluirá a los equipos de vóley de la Escuela Rosario y de la Escuela Secundaria Nº 10 (ex Normal), básquet 3×3, streaming, coreografía, tenis de adultos, taekwondo, ajedrez, patín, beach vóley femenino, fútbol tenis, PCD y cultura.

El segundo turno se realizará durante la tarde y completará el retorno de los representantes que continúan en competencia. El traslado tendrá como destino previsto la Municipalidad de Olavarría, aunque estará sujeto a las condiciones climáticas. Por este motivo, se recomienda consultar los canales oficiales del Municipio ante posibles modificaciones en la organización del regreso.

Fuente: Prensa Municipal