Villa Aurora: avanza la construcción de 49 cuadras de cordón cuneta

La obra de construcción del cordón cuneta en el barrio Villa Aurora, que comprende un total de un total de 49 cuadras, más de ocho mil metros lineales, continúa avanzando.



Los trabajos se llevan a cabo en el sector delimitado por las avenidas Luciano Fortabat, Eva Perón (Circunvalación) y las vías del tren. La obra contempla, además, la construcción de cordones pasantes, que favorecen a la rápida evacuación de agua pluvial.



Maximiliano Wesner recorrió la zona donde se realizan las obras. “Se trata de un abordaje integral que responde a una histórica demanda de vecinos y vecinas de ese punto de la ciudad, que permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad y de circulación de aguas”, destacaron desde el Municipio.



En la recorrida el intendente de Olavarría dialogó con trabajadores pero también con vecinos y vecinas.



Además, resaltaron que de manera complementaria desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos se lleva adelante la construcción de un canal aliviador, sobre la calle Los Tulipanes, en la continuidad de los trabajos en materia de hidráulica que se llevan a cabo en distintos puntos de la ciudad y el Partido.

