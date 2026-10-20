Juegos Bonaerenses: tres medallas en el primer día

En Mar del Plata, Olavarría empezó a sumar en el medallero y sumó medallas de oro, plata y bronce en la jornada inaugural.

La primera presea dorada llegó en Orientación Intergeneracional, donde el equipo integrado por Silvia Hernández y Antonio Groba obtuvo el primer puesto.

Por su parte, Bruno Pezet Paz se consagró subcampeón en los 3.000 metros de atletismo, categoría Sub16 libre masculino, y Pablo Grunewald, se quedó con el tercer puesto en Atletismo Trasplantados consiguiendo la medalla de bronce.

Otro de los resultados destacados de la jornada se registró en Pesca +60, donde José Sotelo alcanzó la mejor puntuación del día y se ubicó en el primer puesto de la clasificación parcial. La competencia continuará durante los próximos días, por lo que el resultado definitivo se conocerá una vez finalizada la prueba.

En atletismo también sobresalieron las actuaciones de Juana Cisneros, segunda en su serie de los 80 metros femenino libre, y Úrsula Bellinzoni, quien obtuvo el primer puesto en la serie de los 800 metros Sub16 femenino libre. Ambas lograron la clasificación a sus respectivas finales.

Olavarría cuenta con más de 300 representantes en disciplinas deportivas y culturales, en las categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores.

Los resultados de la primera jornada:

Atletismo

80 metros femenino libre: Juana Cisneros, 2.ª en la serie. Clasificó a la final.

80 metros masculino escolar: Di Lorenzo, 6.º en la serie.

80 metros masculino libre: Genaro Bustamante, 7.º en la serie.

800 metros Sub16 femenino libre: Úrsula Bellinzoni, 1.ª en la serie. Clasificó a la final.

1200 metros Sub14 femenino libre: Pía Rodríguez, 9.ª en la final.

Básquet

U16: Olavarría 56 – Berisso 37.

U15 femenino: Olavarría 38 – Berazategui 27.

3×3 U18 masculino: Olavarría 16 – General San Martín 13.

3×3 U18 femenino: Olavarría 5 – Avellaneda 15.

3×3 U16 masculino: Olavarría 20 – Wilde 18.

3×3 U16 femenino: Olavarría 7 – Chacabuco 6.

3×3 U14 masculino: Olavarría 6 – Chivilcoy 13.

3×3 U14 femenino: Olavarría 2 – Vicente López 7.

Beach Vóley

Sub16 masculino: Olavarría 2 – Moreno 1.

Sub18 femenino: Olavarría 0 – Junín 2.

Fútbol Tenis

Sub15 femenino: Olavarría 2 – Benito Juárez 0.

Sub15 masculino: Olavarría 2 – San Fernando 0.

Futsal

Sub14 masculino: Olavarría 4 – Maipú 9.

Hockey

Sub14 masculino: Olavarría 2 – Luján 1.

Newcom

Olavarría 2 – 9 de Julio 0.

Pádel

Sub16 femenino: Olavarría – Bragado (6/2 y 6/0).

Pesca

+60: José Sotelo obtuvo la mejor puntuación de la jornada y alcanzó el primer puesto de la clasificación parcial. La competencia continúa en los próximos días.

Tejo

Mixto: Olavarría 15 – Hipólito Yrigoyen 4.

Tenis

Masculino +60: Olavarría – Tandil (1/6 y 1/6).

Sub18 femenino: Olavarría – Cañuelas (6/2 y 6/2).

Sub18 masculino: Olavarría – Moreno (6/1 y 6/2).

Vóley

Sub15 femenino: Olavarría 2 – Pergamino 0.

Sub18 femenino: Olavarría 0 – Coronel Suárez 2.

Sub14 femenino: Olavarría 0 – Benito Juárez 2.

Fuente: prensa Municipal