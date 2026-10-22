Policiales

La policía atrapó a un hombre que robó en una cafetería

El hecho ocurrió en este jueves en el local de Brown al 2800. El dueño había alertado al 911 del hurto de dinero en efectivo de la caja registradora. Lo capturaron a las pocas cuadras. 

Jueves, 22 de octubre de 2026 a las 20:35

Por Redacción

 

Personal del Comando de Patrullas aprehendió este miércoles a un hombre de 28 años que había hurtado dinero en efectivo de la caja registradora de la cafetería ubicada en Avenida Brown al 2800.

De acuerdo a la información oficial, el propietario del local llamó al 911 para avisar del ilícito y exhibió al personal policial las imágenes de las cámaras del local.

La policía recorrió la zona y logró aprehender al sujeto en Dorrego y Moreno. Se constató que, en el bolsillo derecho de pantalón, tenía el dinero sustraído.

Las actuaciones se caratularon "hurto infraganti delito" e interviene la fiscal Paula Serrano, a cargo de la UFI 4. 

 

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