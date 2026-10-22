La policía atrapó a un hombre que robó en una cafetería

Personal del Comando de Patrullas aprehendió este miércoles a un hombre de 28 años que había hurtado dinero en efectivo de la caja registradora de la cafetería ubicada en Avenida Brown al 2800.

De acuerdo a la información oficial, el propietario del local llamó al 911 para avisar del ilícito y exhibió al personal policial las imágenes de las cámaras del local.

La policía recorrió la zona y logró aprehender al sujeto en Dorrego y Moreno. Se constató que, en el bolsillo derecho de pantalón, tenía el dinero sustraído.

Las actuaciones se caratularon "hurto infraganti delito" e interviene la fiscal Paula Serrano, a cargo de la UFI 4.



