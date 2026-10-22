Durante el transcurso de los próximos días se llevarán a cabo dos jornadas consecutivas de Mercados Bonaerenses, la feria de comercialización pero también de visibilidad de productores y emprendedores locales, que es organizada desde la Coordinación de Economía Popular, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo.

La primera fecha a agendar es el venidero martes 27 de octubre, en el que la propuesta se llevará a cabo en el parque Helios Eseverri.

Al día siguiente, el miércoles 28, la actividad se replicará en el parque Avellaneda, frente al barrio CECO.

Durante ambas jornadas será en el horario de 9 a 14 horas, con la participación de productores locales, pero también con los camiones de pastas, lácteos y pescados provenientes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

Se destaca que productores locales ofrecerán, entre otras cosas, miel, panificados dulces y salados, té e infusiones, conservas y verduras.

El Programa “Mercados Bonaerenses” es impulsado desde el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, promociona la producción y el consumo de Alimentos Bonaerenses acercando a productores, productoras, consumidores y consumidoras a través de una red de ferias y mercados en toda la provincia de Buenos Aires.