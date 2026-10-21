Olavarría sumó otras seis medallas y llegó a 9 preseas en Mar del Plata

Los representantes de Olavarría volvieron a tener una destacada actuación en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026, con la obtención de nuevas medallas. La delegación local ya suma nueve preseas, distribuidas en tres de oro, tres de plata y tres de bronce, y continúa participando en distintas disciplinas deportivas y culturales.

Entre los resultados más destacados de este miércoles se encuentran las medallas de oro obtenidas por Emilia Sosa, en lanzamiento de bala de Atletismo PCD, y Emiliano Jerez, en salto en largo de la categoría Visual 13. También se destacan las medallas de plata de Feliciano Casiraghi, en Tiro Sub18 Masculino, y Camila Frías, en Natación PCD, en la prueba de 50 metros libres; y las de bronce de Luis Draghi, también en 50 metros libres de Natación PCD, y Silvina Cueto, en salto en largo de Atletismo PCD.

Olavarría cuenta con representantes en disciplinas deportivas y culturales, en las categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores. De acuerdo con los datos previstos para esta edición, la delegación incluye alrededor de 280 competidores en disciplinas deportivas y 30 participantes en las distintas propuestas culturales, además del equipo responsable de acompañar y coordinar las actividades.

Durante el segundo día de competencias en "La Feliz", la delegación olavarriense también obtuvo importantes resultados en distintas disciplinas, con victorias y actuaciones que permiten continuar sumando experiencia y avanzar en la competencia.

En tenis, Olavarría consiguió triunfos en Sub18 Femenino ante Castelli por 6/0 y 6/2, en Sub18 Masculino, obtuvo la victoria por walkover. En pádel Sub16, venció a Castelli por 6/0 y 6/0, mientras que en Newcom superó a General Pueyrredón por 15/11 y 15/4.

En vóley, el equipo Sub15 Femenino derrotó a Tandil por 2 a 0 y el Sub14 Femenino venció a Coronel Suárez por 2 a 1. En beach vóley, el conjunto Sub16 se impuso ante Maipú por 2 a 0, mientras que el Sub18 Femenino hizo lo propio frente a Ituzaingó, también por 2 a 0.

En básquet, el equipo 3×3 U18 Femenino obtuvo una contundente victoria por 21 a 0 frente a Ramallo. También ganó el conjunto 3×3 U14 Femenino, que superó a Coronel Rosales por 15 a 8.

Por su parte, en fútbol 11 Sub18 Femenino, Olavarría venció a Moreno por 3 a 0. En fútbol PCD, la categoría C obtuvo un triunfo por 3 a 2, mientras que la categoría B cayó en su presentación. En pesca, la representación local alcanzó el primer puesto de la jornada, en una competencia que continúa durante los próximos días.

También se registraron participaciones en hockey Sub14 Masculino, futsal Sub14 Masculino, tenis de mesa femenino de adultos mayores, tejo de adultos mayores y gimnasia artística Sub18 Mixto.

La participación de los representantes locales continuará en los próximos días, en busca de seguir sumando buenos resultados en esta etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026.

Fuente: Prensa Municipal