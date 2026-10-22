“Queremos llevar calidad a la mesa de los olavarrienses”

Este miércoles, la carnicería Don Demetrio inauguró su nuevo y flamante local ubicado en San Martín y Alsina, ante un gran marco de asistentes que se acercaron para disfrutar del evento y observar los precios y calidad de los variados cortes de carne en cada mostrador.

Sus dueños enfatizaron que “este nuevo proyecto es un gran desafío y queremos agradecer a cada persona que nos elige” y añadieron que el objetivo “es llevar calidad a la mesa de los olavarrienses”.

Con precios competitivos y una gran oferta en cuanto a cortes de novillito, cerdo, pollo y pescado, destacaron que "buscamos que el vecino pueda llevarse un gran producto a un precio accesible”.



Además, ofrecen productos elaborados como milanesas, hamburguesas, chorizos, medallones y embutidos.



El nombre Don Demetrio es en honor a su abuelo y sostuvo que simboliza “esperar el domingo para juntarse en familia a comer un asado, las cosas simples de la vida, y que nuestra carne acompañe ese momento”.

Una de las particularidades es la venta de productos para personas celíacas, con un cuidadoso método de elaboración que evita la contaminación cruzada. “La idea es que todos puedan disfrutar de lo que ofrecemos con seguridad”, enfatizaron.

En cuanto a precios, indicaron que todos los cortes de cerdo tienen un valor de $8.900, excepto la bondiola, que se ubica en $10.900. El novillito puede encontrarse a partir de los $20.000 y cuentan con otras promociones: 3 kg de pata y muslo $10.900, 2 kg de hamburguesa tanto de pollo como de cerdo $11.900, 2 kg de milanesa $12.900 de pollo y cerdo $14.000.



Además, cuenta con promociones bancarias como cuenta DNI y reintegro con tarjetas de crédito de banco BBVA, así como un 10% menos en pagos con efectivo.



Su horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 16:30 a 21, y sábados de 9:30 a 13:30.



