Operativo de documentación gratuita en servicios municipales

En el marco del Día del Derecho a la Identidad, que se conmemora cada 22 de octubre, se llevó adelante un operativo de documentación gratuita en el Centro de Día Municipal Nº 4, en articulación con el Registro Provincial de las Personas.

Durante la jornada matutina, alrededor de treinta niños y niñas realizaron trámites de actualización de DNI correspondientes al rango etario de 5 a 8 años, cambios de domicilio y renovación de sus documentos.

Esta gestión se realizó por la articulación estratégica entre la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos municipal y el Gobierno Provincial, a través del Registro Provincial de las Personas.

El operativo permitió descentralizar el servicio y acercar el recurso al territorio, facilitando el acceso al derecho a la identidad. Asimismo, contar con un documento resulta imprescindible para el ejercicio pleno del resto de los derechos y el acceso a prestaciones básicas de seguridad social.