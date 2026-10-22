El HCD aprobó la creación de un programa municipal de viajes a Malvinas para excombatientes

Este jueves 22 de octubre se realizó la 15° sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, en la que se aprobó un proyecto para institucionalizar un programa municipal de viajes de reconocimiento a las Islas Malvinas destinado a los veteranos de guerra domiciliados en el Partido.



La iniciativa, impulsada por el bloque Por Más Libertad, busca garantizar la continuidad de los viajes como una política pública permanente y establece como objetivo asegurar el traslado de al menos dos veteranos por año.



El proyecto contempla que el Departamento Ejecutivo Municipal confeccione y mantenga actualizado un registro de veteranos interesados en participar, en articulación con la Agrupación de Veteranos de Guerra “2 de Abril”. Además, establece que tendrán prioridad quienes todavía no hayan podido viajar a las islas.



El programa prevé que el Municipio garantice los recursos necesarios para cubrir los gastos de transporte, alojamiento, alimentación, seguros, traslados internos y otras erogaciones indispensables para concretar los viajes.



Entre los fundamentos de la propuesta se destaca la importancia de “malvinizar de manera permanente a la comunidad de Olavarría”.



Múltiples reconocimientos en la 15ª sesión



Durante la sesión también se aprobaron iniciativas de reconocimiento a instituciones, deportistas y referentes de la comunidad.



El bloque Fuerza Patria impulsó la declaración de Interés Legislativo Municipal de la 23° edición del tradicional Fogón del CEPT N° 8 de Espigas y el reconocimiento a efectivos nacidos o residentes en Olavarría que participaron en operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, se reconocieron los 30 años de trayectoria de la banda olavarriense de hard rock La Profecía.



Por otra parte, la Academia de Taekwon-Do Olavarría presentó una solicitud para declarar de Interés Legislativo Municipal la visita de Jorge Demarchi, maestro de Taekwon-Do ITF y VIII Dan internacional.



En materia de servicios públicos, el bloque Por Más Libertad presentó un proyecto para solicitar al Departamento Ejecutivo la ampliación de la red de distribución de agua potable en Espigas y un pedido de informes sobre los niveles elevados de arsénico en aguas subterráneas.



Por su parte, el bloque UCR solicitó información sobre las demoras en la obra de ampliación de la red cloacal del barrio 10 de Junio y sobre la deuda que mantiene IOMA con la Municipalidad por prestaciones brindadas a sus afiliados en los efectores municipales.

