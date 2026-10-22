Una vida en 8 años transcurrida de punta a punta de la pelota

Todo lo que ha pasado dentro de una cancha de fútbol para Ramiro Biscardi, entre la amargura del 28 de abril de 2018, cuando Estudiantes perdía ante El Fortín las finales por el ascenso al Argentino “B”, y este 25 de octubre que los "bataraces" volverán a jugar un partido grande ante su tradicional rival, en el arranque de los Cuartos de Final del Torneo Federal Amateur.

En el camino hubo dos ascensos con Ciudad de Bolívar (uno al Federal “A” y otro a la B Nacional), un partido con River por la Copa Argentina con penal atajado a Borja e intercambio de camisetas de Franco Armani, a nada de haberse consagrado en Qatar 2022.

Por el lado de Estudiantes Ramiro es el único sobreviviente de aquel partido en el “Ricardo Sánchez” que cerró la serie con el global 1-0 para los "fortineros". Rara paradoja, enfrente habrá otros dos: Ayrton Palmieri y Pablo Mujica.

“Siempre lo recuerdo por el gran equipo que tenía Estudiantes, con jugadores desequilibrantes, que jugaban muy bien, era dinámico. En el partido de ida ellos tuvieron las situaciones, nosotros también, el ‘Conejo’ (Piecenti) que siempre anda por ahí me ganó con un cabezazo y en la revancha no lo pudimos dar vuelta” rescató de su memoria.

Quedó también en su mente de aquella tarde el abrazo que se dieron después del pitazo final con un ex compañero, ese gran defensor que era Sergio Cancina. A partir de allí los episodios se fueron sucediendo con un vértigo que hace perder la noción del tiempo.

“Es verdad, me han pasado varias cosas en todo este tiempo y muchas que por ahí eran impensadas. Cuando uno empieza de pequeño tiene los sueños de jugar en un equipo de Primera División o llegar a la selección. A medida que va creciendo se truncan o los ve más lejanos y al ponerse más grande se va planteando otros objetivos” confesó el “1” albinegro.

Nada de lo que sucedió aparecía en su proyección hace 8 años: “De golpe se dio lo de Ciudad de Bolívar, los ascensos al Federal ‘A’ y a la Primera Nacional y ese partido que la gente me sigue recordando, porque fue frente a River y por el penal atajado a Borja” recordó.

De una primera quimera con Bolívar comparte en este equipo de Estudiantes parte del cuerpo técnico, como Mauricio Peralta y la “Chela” Leguizamón y a horas del primer desafío especuló que “va a ser un partido como todos los del Regional: duros, por ahí friccionados, trabados, en los que a veces se mete un poco más de lo que se juega y más sabiendo que es un clásico”.

“Nosotros estamos bien, sabemos que somos un equipo duro y con nuestras armas trataremos de doblegar a Racing, que tiene un muy buen equipo, lo viene demostrando y está en un buen momento. Yo creo que se va a definir por detalles” planteó Ramiro.