Valentín Pompei, el elegido para el clásico del Torneo Regional Amateur

El Consejo Federal confirmó, en las últimas horas, horario y cuaterna arbitral para una nueva edición del clásico entre Racing y Estudiantes que se verán las caras en los Cuartos de Final de la Región Pampeana Sur de la competencia que otorga ascensos al Torneo Federal A.

El “Clásico de la Ciudad” se disputará este domingo, desde las 15:00 hs., en el estadio José Buglione Martinese y será con cuaterna local como autoridad.

Valentín Pompei será el encargado de impartir justicia en el primer capítulo de una serie que tendrá frente a frente a dos de los representantes de Olavarría.

Estará acompañado por Emiliano Peralta y Florencia Salguero, como asistentes y Julián Figueroa será el cuarto árbitro.