“Argentina, allá vamos”: el guiño del Papa a la espera de la confirmación oficial

A la espera de la confirmación oficial de su visita a la Argentina, el papa León XIV le hizo un guiño a esa posibilidad al responder una consulta de un fiel argentino que lo visitó en el Vaticano. "Argentina, allá vamos", le aseguró el Sumo Pontífice.

La respuesta que genera aún más optimismo sobre la visita del Papa al país la dio el pontífice en el marco de la audiencia que encabezó este miércoles en la plaza San Pedro del Vaticano.

El mensaje sonriente de León XIV en medio de su recorrida entre los fieles se suma al optimismo que impera desde hace días en la iglesia argentina. De hecho, ya dan prácticamente por confirmada la visita al país después del parte médico que el Vaticano dio a conocer en las últimas horas.



El mensaje del pontífice que es un guiño a su visita al país fue a una pareja santafesina que viajó a Roma después de su casamiento y participó en la audiencia en la plaza vaticana, la primera que encabeza el Papa después de haber sido sometido a la cirugía por el cáncer de pulmón.



El medio santafesino Aire detalló que la pareja de recién casados a los que León XIV saludó contrajo matrimonio el 10 de este mes en la iglesia Nuestra Señora del Huerto de la capital santafesina. Se trata de Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín: él es entrerriano y ella del sur de Santa Fe y su visita al Vaticano fue parte de la luna de miel.



Además, otro fiel argentino que estuvo en la audiencia y pudo saludar a León XIV contó que el pontífice también le confirmó su viaje. Se trata de Fernando León, un cordobés que participa en Roma de una formación como parte de un grupo llamado Fratelli Tutti. Según contó el propio León a TN, le preguntó al Papa si lo esperaban en Córdoba y el pontífice contestó "ahí estaré, gracias".