En General Pico se pusieron en marcha los cuartos de final del Federal

Ferro Carril Oeste de General Pico venció este miércoles en “El Coloso de Barrio Talleres” 1-0 All Boys de Trenel, en el duelo de ida correspondiente a los cuartos de final del Torneo Federal Amateur correspondiente a la Región Pampeana Sur.

Tras una etapa inicial muy disputada y sin alteraciones en el marcador, los locales asumieron el protagonismo en el segundo tiempo. El desnivel llegó a los 25 minutos, cuando un disparo de media distancia de Barrera rozó en Axel Musarella, descolocó al guardameta Rivero y se transformó en la única conquista de la noche.

Con este valioso triunfo por la mínima, el Verde defenderá la ventaja el próximo miércoles en el estadio José Gago de Trenel, donde se resolverá qué institución accederá a las semifinales del certamen, donde se medirá con el ganador del emparejamiento Huracán de Ingeniero White - Santa Rita de Piedritas.