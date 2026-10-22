Un héroe de Malvinas estará este sábado en el Centro Cultural

Este sábado 24 de octubre, entre las 17 y las 19, se realizará una nueva edición de “Te Cuento Malvinas”, que contará con la visita desde Comodoro Rivadavia de Rubén Sassone, piloto de avión Pucará durante la conflagración bélica de 1982.

El Vicecomodoro Rubén Sassone egresó como alférez en el año 1979. Piloto de caza, durante su carrera voló los IA – 58 “Pucará”, Mirage III, Douglas A4 “Skyhawk”, Morane Soulnier MS 760, Douglas DC 3 y planeadores, acumulando más de 4000 horas de vuelo a la fecha.

Fue Instructor de pilotos de caza, profesor - asesor en la Escuela Superior de Guerra Aérea, jefe de escuadrón aéreo y jefe de operaciones de la III Brigada Aérea.

“El 29 de abril de 1982 crucé a Malvinas. A pesar que ya había muchos pilotos y aviones, era ‘mi’ cruce. Lo hice en un avión F-28 repleto de motos destinadas para los Comandos del Ejército. Entre la alegría y la emoción, también tenía mis temores. Al fin, llegamos a Puerto Argentino. Luego el 30 de abril, nos trasladamos a la Base Aérea Militar CÓNDOR en el caserío de Darwin, donde fui recibido calurosamente por todos los pilotos y mecánicos del Escuadrón Pucará” contó Sassone en alguna ocasión sobre aquella gesta.

Los ciclos de charlas "Te Cuento Malvinas" se vienen realizando desde hace 7 años y este año se llevaron a cabo tres ediciones: Malvinas desde el mar, Malvinas desde Tierra y Malvinas desde el aire.