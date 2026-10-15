Golf: el “Torneo de los Miércoles”, para Patané y Musumeci

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó la 25° fecha del Ranking “Piana del Sole” que estuvo reservada para dos categorías a pesar de las cambiantes condiciones climáticas.

Leonardo Patane con 32 golpes fue el ganador en Hasta 24 de Hándicap y fue escoltado por Martiniano Díaz Oviedo con 33 golpes y Alejandro Gómez Murga con 34 golpes.

Por otro lado, en De 25 al Máximo, el triunfo fue para Maximiliano Musumeci con 29 golpes y completaron el podio Ricardo De Beláustegui con 31 golpes y José Armendano con 34 golpes.

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Zurich”, un Medal Play 18 hoyos.

Fuente: prensa CAE