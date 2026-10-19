Arrancó la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2026

Municipios de toda la Provincia dicen presente en Mar del Plata, sede histórica para la definición de los Juegos Bonaerenses y Olavarría dice presente con una importante delegación.

La competencia que reúne amplia variedad de disciplinas deportivas y culturales inició este lunes con la fiesta inaugural y las primeras competencias.

Alrededor de 370 las personas que integran el contingente local, entre competidores, entrenadores, asistentes, profesores y coordinadores municipales arribaron a la ciudad balnearia horas antes del mediodía y se instalaron en los establecimientos hoteleros previstos.

En cuanto a la organización de la estadía, los servicios de desayuno, almuerzo y cena se brindan tanto en los hoteles como en una de las sucursales de la reconocida firma gastronómica Montecatini, como parte de la logística dispuesta para acompañar a la delegación durante su participación en la competencia.

Durante la tarde de este lunes, la delegación olavarriense también pudo disfrutar del acto inaugural de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrolló en la playa Las Toscas de Mar del Plata. La jornada contó con la participación del Gobernador Axel Kicillof, autoridades provinciales, representantes de toda la provincia y tuvo como cierre musical el show de Tiago PZK, que le puso ritmo a la apertura de la etapa final de la competencia.

Olavarría cuenta con representantes en disciplinas deportivas y culturales, en las categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores. De acuerdo con los datos previstos para esta edición, la delegación incluye alrededor de 280 competidores en disciplinas deportivas y 30 participantes en las distintas propuestas culturales, además del equipo responsable de acompañar y coordinar las actividades.

Fuente: prensa Municipal