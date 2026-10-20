Gimnastas de Villa Pirén se lucieron en el Sudamericano

Gimnastas olavarrienses se lucieron en Brasil donde tuvo lugar el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica y Ritmos 2026 y lograron dos cuartos puestos.

Balance altamente positivo para las gimnastas de Villa Pirén que lograron dos cuartos puestos en una competencia que reunió deportistas de México, Brasil, Uruguay y demás equipos de Argentina.

Las olavarrienses iniciaron su participación en la cita internacional con clasificación en Semifinales y luego, en instancias definitorias fue con dos cuartos puestos.

En la modalidad Aerodance categoría Juveniles, uno de los grupos de la institución alcanzó un meritorio cuarto puesto y misma colocación logró la gimnasta Catalina Arce con su coreografía.

Para acceder a esta instancia, las representantes de Villa Pirén debieron superar previamente una etapa clasificatoria que se desarrolló en junio, en la ciudad de Mar del Plata.