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Gimnastas de Villa Pirén se lucieron en el Sudamericano

Representantes del gimnasio Villa Pirén se destacaron en el Sudamericano de gimnasia aeróbica que tuvo lugar la pasada semana.

Martes, 20 de octubre de 2026 a las 18:54

Por Redacción

Gimnastas olavarrienses se lucieron en Brasil donde tuvo lugar el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Aeróbica y Ritmos 2026 y lograron dos cuartos puestos.

Balance altamente positivo para las gimnastas de Villa Pirén que lograron dos cuartos puestos en una competencia que reunió deportistas de México, Brasil, Uruguay y demás equipos de Argentina.

Las olavarrienses iniciaron su participación en la cita internacional con clasificación en Semifinales y luego, en instancias definitorias fue con dos cuartos puestos.

 

 

En la modalidad Aerodance categoría Juveniles, uno de los grupos de la institución alcanzó un meritorio cuarto puesto y misma colocación logró la gimnasta Catalina Arce con su coreografía.

Para acceder a esta instancia, las representantes de Villa Pirén debieron superar previamente una etapa clasificatoria que se desarrolló en junio, en la ciudad de Mar del Plata.

 

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