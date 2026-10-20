Media sanción al proyecto de ley de Agrupamientos Industriales impulsado por Endere

Este martes la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto presentado por el legislador olavarriense Martín Endere para crear el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Sudai).

"Este proyecto que está a punto de convertirse en ley regula la creación y el funcionamiento de los parques industriales, a fin de optimizar y desburocratizar la creación de Parques y Agrupamientos Industriales, con el objetivo de reducir costos y agilizar procedimientos administrativos", detalló Endere.

Asimismo, el diputado indicó que "otro de los aspectos centrales del proyecto de ley es que concentra en un sólo sistema la aprobación de los parques, evitando tener que ir y venir por los distintos organismos, pudiendo hacer mucho más rápido el proceso de aprobación”.

Cabe destacar que con la creación del Sistema se concentrarán todos los trámites y expedientes en una única plataforma, donde los organismos intervinientes podrán compartir información en tiempo real.

Finalmente, Martín Endere dijo: "Hoy dimos un gran paso en la Legislatura brindando una herramienta de gestión al sector industrial que nos venía reclamando soluciones concretas ante la inacción del gobierno provincial".