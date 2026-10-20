Carne, pollo o cerdo: qué eligen los olavarrienses para cuidar el bolsillo

A la hora de hacer las compras, el precio es uno de los factores que muchos consumidores tienen en cuenta. En Olavarría, esa búsqueda se refleja en las elecciones de quienes priorizan determinados productos y buscan alternativas que les permitan resolver varias comidas con el mismo presupuesto.

Los testimonios de los olavarrienses señalaron que consumen más pollo, mientras que otros destacaron la importancia de aprovechar las promociones de milanesas de pollo, carne picada, pata muslo o chuletas de cerdo, depende de la opción que consideran rendidora para preparar distintas comidas.

Las experiencias de los consumidores coinciden con lo que observan los comerciantes del rubro, tanto pollerías como carnicerías reconocen cambios en las compras y una mayor atención a los precios.“Se fijan más en el tema del bolsillo y las ofertas, pero se empezó a consumir mucho cerdo ahora”, señalaron.

Las promociones son las elegidas a la hora de comprar

Según cuentan los vendedores, las promociones generan movimiento en el comercio y llevan a algunos clientes a comprar en cantidad para aprovechar los precios. “Antes era más habitual llevar carne para el asado del fin de semana, ahora muchos priorizan comprar cortes que rindan para las comidas de la semana” comentaron.

La diferencia de precios entre la carne vacuna y el cerdo aparece como uno de los motivos detrás de estas elecciones. Uno de los comerciantes mencionó una promoción de tres kilos de cerdo por $23.000 y la comparó con un corte vacuno para milanesas que cuesta $24.000 el kilo. “Hoy por ahí buscan calidad también, pero van mucho más por lo económico”, resumió.

El pollo, una alternativa para las comidas diarias

En las pollerías también destacan la importancia de las promociones. Un comerciante del sector señaló que las milanesas y la pata muslo son algunos de los productos más elegidos por sus clientes, que buscan precios al momento de comprar. “Lo que más se vende son los tres kilos de pata muslo a $11.900 y dos kilos de milanesas a $12.900” aseguró.

El comerciante también percibe un aumento en el consumo de pollo respecto de los primeros meses del año. Esto se debe a la diferencia de precio del pollo y cerdo contra la carne vacuna” destacó.

Las elecciones no son iguales en todos los hogares. Mientras algunos vecinos incorporan más pollo a sus comidas, otros aprovechan las promociones de carne o buscan productos que rindan para varias preparaciones.

En este contexto, varios factores como el precio influyen al momento de decidir qué llevar a la mesa.

