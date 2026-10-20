Grandes actuaciones locales en el Campeonato Abierto de Parkour

En Brasilia se completó una nueva edición del Campeonato Abierto de Parkour y deportistas de NaturalFit lograron destacadas actuaciones.

La competencia en modalidades de Freestyle (estilo libre) y Speed (velocidad) contó con la participación de Aldana Andes, Luca Cebrero, Jeremías Enrique y Agustín Conte.

Aldana Andes alcanzó el segundo puesto en la Final de la categoría Senior modalidad Speed. La olavarriense ya había finalizado segunda en la clasificación.

Por otro lado, Luca Cebrero, Jeremías Enrique y Agustín Conte compitieron en la categoría Junior.

En las pruebas de Speed, Luca Cebrero se consagró campeón, mientras que Jeremías Enrique finalizó en el quinto lugar. Por su parte, Agustín Conte no pudo completar la final debido a una lesión y quedó descalificado al no terminar el recorrido.

En Freestyle Junior, Cebrero volvió a destacarse al conseguir el tercer puesto y Enrique terminó cuarto.

Además, en la clasificación general de All Junior, que contempla la sumatoria de los resultados de Speed y Freestyle, Luca Cebrero alcanzó el segundo lugar y completó una sobresaliente participación en el certamen internacional.