Juegos Bonaerenses: la delegación local, lista para viajar

Olavarría viajará a Mar del Plata con una delegación integrada por alrededor de 370 personas, que participarán de la competencia tanto en disciplinas culturales como deportivas en categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores.

Uno de los datos más relevantes de la última reunión es que el viaje hacia Mar del Plata se realizará el próximo lunes 19 de octubre desde las 5 de la madrugada, con la plaza central Coronel Olavarría como punto de encuentro y salida.

En ese marco, se apela a la responsabilidad y colaboración de competidores/as, como así también de su vínculo más cercano, para poder llevar adelante una salida de manera organizada y puntual.

Vale destacar, a la par, que una comitiva integrada por profesores de la Subsecretaría de Deportes y Coordinadores de otras áreas municipales saldrá en la jornada del domingo, con el objetivo de preparar las condiciones para el arribo de la delegación, como así también poder llevar adelante desde el inicio de la jornada las gestiones vinculadas a la acreditación de cada competidor/a.

Con respecto a las presentaciones en “La Feliz”, serán 280 competidores en disciplinas deportivas, tanto en categorías juveniles, como para personas mayores y personas con discapacidad y también se presentarán 30 olavarrienses que serán parte de las distintas competencias de disciplinas culturales.

Fuente: prensa Municipal