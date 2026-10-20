Pavimento articulado para calles del barrio Lourdes

Se avanza con la incorporación de pavimento articulado en distintos puntos de la ciudad y el Partido. Tras la experiencia en Loma Negra, se replicará en el barrio Lourdes, a pocas cuadras del barrio Trabajadores, donde avanza a paso firme una obra de idénticas características.

En ese marco, días atrás se llevó a cabo el acto de apertura de cotizaciones, enmarcado en la Licitación Pública 27/26, actividad que fue encabezada por el director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo, quien estuvo acompañado por el director de obras hidráulicas y pavimento, Edgar Ronchi.

En la ocasión se presentaron las siguientes cotizaciones:

Proponente 1: Vilmey Arg SAS, que cotiza la suma de $ 410.000.000,00.-

Proponente 2: ATAK S.R.L., que cotiza la suma de $ 435.177.037,64.-

Proponente 3: Vial Namuncurá S.A., que cotiza la suma de $ 398.048.952,33.-

Proponente 4: Bordakewicz Maximiliano, quien cotiza la suma de $ 468.978.377,00.-

El proyecto, en su primera etapa, contempla la intervención de las calles Merlo, Grimaldi y Fassina, que se traducen en las principales arterias de ingreso y egreso del mencionado barrio.

La obra permitirá erradicar la acumulación de agua sobre la calzada y, a la par, mejorar considerablemente el escurrimiento superficial del agua de lluvias. Además, se optimizarán las condiciones en materia de transitabilidad y seguridad vial.

Desde la Secretaría de Obras Públicas del Municipio se recordó que este tipo de pavimento se comporta como un pavimento flexible, que goza de las cualidades del hormigón. El sistema de trabazón o encastre de los adoquines impide su desplazamiento horizontal en zonas de frenado o de curvas cerradas.

Vale destacar que la obra también contempla la construcción de cordón cuneta en los sectores que se necesite reparar, como así también vigas de contención para darle el confinamiento necesario a los adoquines, como así también favorecer al escurrimiento hidráulico.