Racing es el primer semifinalista del Torneo Oficial

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tiene a su primer clasificado a Semifinales con la victoria de Racing en Azul.

El “Chaira” derrotó 99 a 79 a Chacarita en condición de visitante y cerró la serie de Cuartos de Final con dos triunfos.

Yael Encinas fue el goleador del partido con 24 puntos, pero no alcanzó para que el equipo de Azul lograra forzar el desempate.

Los dirigidos por Matías Orlando dominaron de principio a fin las acciones en el reducto azuleño y luego de un inicio parejo, sacaron la primera diferencia antes del primer final y luego se encargaron de mantener la veintena de puntos de ventajas que consiguió antes del entretiempo a pesar de la reacción local en los terceros 10 minutos.

Racing aguardará rival, pero sabiendo que tendrá ventaja de localía por haber sido el ganador de la Fase Regular.

Síntesis Chacarita – Racing:

Estadio: Chacarita

Árbitros:

Chacarita (79): Hernández (14), Grimaldi (17), Pioli (6), Encinas (24), Migliazzo (16) -FI- Flores Calac (0), Urrutia (2). DT- Martín Encinas

Racing (99): Cuadrillero (13), Larregina (13), D´Alessio, F. (10), Alonso (10), Dieser Cataldi (17) -FI- D´Alessio, F. (0), Díaz Herrera (9), Oronoz (0), Pietrafesa (11), Ciuffetelli (16). DT- Matías Orlando

Parciales: 19 – 31; 35 – 54; 66 – 78 y 79 – 99