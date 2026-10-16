Básquet Local: El Fortín ganó en La Madrid y clasificó 

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tiene otro clasificado a Semifinales con la victoria de El Fortín.

El "Fortinero" derrotó 56 a 45 a Racing de La Madrid en el Willy Matos y cerró la serie de Cuartos de Final por 2 a 0.

En un duelo que tuvo al equipo de Olavarría sacando diferencias en la primera parte, no alcanzaron los 17 puntos de Nicolás Montero en el elenco que quedó eliminado del certamen.

El Fortín clasificó a Semifinales, instancia donde ya esperaba el "Chaira".