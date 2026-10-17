Fútbol menor

Se sigue poniendo al día el Torneo “Chino Benítez”

Entre la noche del viernes y la jornada del sábado siguió la disputa del Torneo Clausura “Chino Benítez” para las categorías formativas del fútbol olavarriense.

Sabado, 17 de octubre de 2026 a las 20:59
Fotos: Verito Fotografías // Clau Begunza // Prensa CAE

Por Redacción

La Liga de Fútbol de Olavarría sigue poniendo al día su calendario y el segundo torneo del año jugó varios pendientes y gran parte de la 9° fecha.

En diferentes escenarios se jugó gran parte de la 9° fecha del fútbol formativo olavarriense, pero también se jugaron duelos de la 8°.

 

 

La programación, que se extenderá hasta el martes, había iniciado en la noche del viernes con tres festejos para Hinojo.

 

 

Ya en la jornada sabatina, Estudiantes, Ferro, El Fortín, Racing y Embajadores ganaron en todos sus duelos de la fecha corriente, pero en el Tete Di Carlo, hubo empate entre CEO y “Chaira” en un pendiente.

Los resultados:

En Décima:
Hinojo 2 – 0 San Martín (viernes)
Sierra Chica 0 – 3 Ferro 
Embajadores 10 – 0 Villa Mailin
Estudiantes 5 – 0 Hinojo 
San Martín 0 – 5 Racing 

En Novena:
Hinojo 2 – 0 San Martín (viernes)
Sierra Chica 1 – 4 Ferro 
Embajadores 0 – 0 Racing 
Estudiantes 3 – 1 Hinojo 

En Octava:
Loma Negra 0 – 7 El Fortín 
Municipales – Luján 
Embajadores 9 – 1 Villa Mailin
San Martín 0 – 2 Racing 

En Séptima:
Hinojo 1 – 0 San Martín (viernes)
Embajadores 8 – 0 Villa Mailin
Estudiantes 3 – 1 Hinojo 

En Sexta:
Loma Negra 0 – 2 El Fortín 
San Martín 1 – 6 Racing 
Sierra Chica 0 – 3 Ferro 

En Quinta:
Loma Negra 1 – 5 El Fortín 
Sierra Chica 0 – 2 Ferro 
Municipales – Luján 
San Martín 0 – 5 Racing 

 

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