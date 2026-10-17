Se sigue poniendo al día el Torneo “Chino Benítez”

La Liga de Fútbol de Olavarría sigue poniendo al día su calendario y el segundo torneo del año jugó varios pendientes y gran parte de la 9° fecha.

En diferentes escenarios se jugó gran parte de la 9° fecha del fútbol formativo olavarriense, pero también se jugaron duelos de la 8°.

La programación, que se extenderá hasta el martes, había iniciado en la noche del viernes con tres festejos para Hinojo.

Ya en la jornada sabatina, Estudiantes, Ferro, El Fortín, Racing y Embajadores ganaron en todos sus duelos de la fecha corriente, pero en el Tete Di Carlo, hubo empate entre CEO y “Chaira” en un pendiente.

Los resultados:

En Décima:

Hinojo 2 – 0 San Martín (viernes)

Sierra Chica 0 – 3 Ferro

Embajadores 10 – 0 Villa Mailin

Estudiantes 5 – 0 Hinojo

San Martín 0 – 5 Racing

En Novena:

Hinojo 2 – 0 San Martín (viernes)

Sierra Chica 1 – 4 Ferro

Embajadores 0 – 0 Racing

Estudiantes 3 – 1 Hinojo

En Octava:

Loma Negra 0 – 7 El Fortín

Municipales – Luján

Embajadores 9 – 1 Villa Mailin

San Martín 0 – 2 Racing

En Séptima:

Hinojo 1 – 0 San Martín (viernes)

Embajadores 8 – 0 Villa Mailin

Estudiantes 3 – 1 Hinojo

En Sexta:

Loma Negra 0 – 2 El Fortín

San Martín 1 – 6 Racing

Sierra Chica 0 – 3 Ferro

En Quinta:

Loma Negra 1 – 5 El Fortín

Sierra Chica 0 – 2 Ferro

Municipales – Luján

San Martín 0 – 5 Racing