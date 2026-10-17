Se sigue poniendo al día el Torneo “Chino Benítez”

La Liga de Fútbol de Olavarría sigue poniendo al día su calendario y el segundo torneo del año jugó varios pendientes y gran parte de la 9° fecha.
En diferentes escenarios se jugó gran parte de la 9° fecha del fútbol formativo olavarriense, pero también se jugaron duelos de la 8°.
La programación, que se extenderá hasta el martes, había iniciado en la noche del viernes con tres festejos para Hinojo.
Ya en la jornada sabatina, Estudiantes, Ferro, El Fortín, Racing y Embajadores ganaron en todos sus duelos de la fecha corriente, pero en el Tete Di Carlo, hubo empate entre CEO y “Chaira” en un pendiente.
Los resultados:
En Décima:
Hinojo 2 – 0 San Martín (viernes)
Sierra Chica 0 – 3 Ferro
Embajadores 10 – 0 Villa Mailin
Estudiantes 5 – 0 Hinojo
San Martín 0 – 5 Racing
En Novena:
Hinojo 2 – 0 San Martín (viernes)
Sierra Chica 1 – 4 Ferro
Embajadores 0 – 0 Racing
Estudiantes 3 – 1 Hinojo
En Octava:
Loma Negra 0 – 7 El Fortín
Municipales – Luján
Embajadores 9 – 1 Villa Mailin
San Martín 0 – 2 Racing
En Séptima:
Hinojo 1 – 0 San Martín (viernes)
Embajadores 8 – 0 Villa Mailin
Estudiantes 3 – 1 Hinojo
En Sexta:
Loma Negra 0 – 2 El Fortín
San Martín 1 – 6 Racing
Sierra Chica 0 – 3 Ferro
En Quinta:
Loma Negra 1 – 5 El Fortín
Sierra Chica 0 – 2 Ferro
Municipales – Luján
San Martín 0 – 5 Racing