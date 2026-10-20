El Municipio de Olavarría dispondrá el sábado 24 de octubre de un puesto de vacunación antirrábica en la plaza López Camelo, sobre General Paz entre Maipú y Chacabuco, en el barrio Pueblo Nuevo.

El dispositivo, que será llevado adelante desde la Dirección Veterinaria, se realizará de 9:30 a 12:30 horas.

Las aplicaciones serán gratuitas, a todos los gatos y perros mayores de tres meses. Se aclara que no se vacunará a hembras preñadas o en lactancia, como así tampoco a animales que presenten síntomas de enfermedad.

Se recuerda que todos los perros deben concurrir de forma obligatoria con correa, collar y el agregado de bozal para aquellas razas y sus cruzas de los denominados perros potencialmente peligrosos. En cuanto a los felinos, deberán acercarlos en transportadoras, mochilas-bolsos destinados para tal fin, no sueltos ni en cajas, a fin de prevenir posibles escapes.

Sobre la Rabia

La rabia es una enfermedad producida por un virus que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos, incluidas las personas. No tiene cura y el tratamiento sólo es eficaz si se aplica antes del inicio de los síntomas. Por eso, es fundamental prevenirla.

El virus está presente en la saliva de los animales infectados, principalmente perros y gatos, pero también pueden ser algunos mamíferos silvestres, como murciélagos. Se transmite por medio de mordeduras, arañazos y/o al lamer zonas lesionadas del cuerpo o mucosas de otros animales o personas. La principal medida de prevención es realizar la consulta temprana ante un accidente de mordedura con un animal.

La vacuna en pequeños animales debe aplicarse por primera vez a los tres meses de edad, y luego realizar refuerzos de forma anual.