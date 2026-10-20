Uno de los gremios docentes de más peso rechazó la oferta y va al paro

Uno de los gremios mayoritarios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) rechazó la oferta del 6% en dos tramos que hizo el Gobierno de Axel Kicillof y llamó a un paro este jueves. Se trata de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), quien no aceptó la suba salarial que sí acordaron otros sindicatos.

A través de su congreso extraordinario, la FEB decidió rechazar la propuesta salarial del 6% presentada por el Gobierno y definió un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la protesta estará dividida en dos, y el primer día de huelga será este jueves 22, mientras que el otro día quedó a definir.

La oferta, recibida el pasado viernes, fue puesta a consideración en toda la provincia, donde las bases definieron sus mandatos y los congresales, por amplia mayoría, ratificaron el rechazo por considerar la propuesta insuficiente.

“Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”, indicó el gremio en un comunicado. De esta manera, la FEB se diferenció de sus socios del Frente de Unidad, ya que tanto Suteba (el otro gremio de peso), Amet, Sadop y Udocba le dieron el visto bueno a la oferta.

Pese a que la mayoría de los sindicatos aceptaron el aumento del 6% para octubre y noviembre, hay otros sectores que la rechazaron. Estos son la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires y la Multicolor de Suteba, un grupo disidente, que también realizarán paros esta semana.

La aceptación de la propuesta se produjo antes del cierre del sistema de liquidaciones, por lo tanto, los docentes podrán percibir el primer aumento del 3% en noviembre. En tanto, y pese a la presión de la FEB con su rechazo, no habrá apertura de negociaciones paritarias hasta diciembre.

Fuente: Agencia DIB