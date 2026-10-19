Informacion General

Desde noviembre, no se repartirán las boletas de la tasa de Servicios Urbanos

Así lo comunicó el Municipio en las boletas enviadas el mes actual. Para consultar o imprimir las tasas, se podrá adherir a la boleta electrónica o mediante el portal de trámites MiOlava. Se podrá seguir pagando por los mismos canales. 

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 16:20

Por Redacción

 

El Municipio comunicó que a partir del mes de noviembre se dejarán de emitir en papel las boletas de las tasas de Servicios Urbanos que se repartían de manera domiciliaria. 

La nota textual señala: "Le informamos que a partir de noviembre dejarán de emitirse las boletas en formato papel. Para consultar o imprimir sus tasas, podrá ingresar a MiOlava o adherirse a la boleta electrónica desde el mismo portal. Los canales de pago habituales continúan vigentes".

Se agrega que "si aún no tenés usuario de MiOlava, podés generarlo ingresando a MiOlava.olavarria.gov.ar o descargando la app desde Google Play. Ante cualquier duda, podés comunicarte con MiO al 2284-229029". 

Aquellos contribuyentes que no logren resolver el trámite por esas vías podrán acercarse a la Municipalidad o las delegaciones de las localidades.

 

 

 

 

 

 

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