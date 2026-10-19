Desde noviembre, no se repartirán las boletas de la tasa de Servicios Urbanos

El Municipio comunicó que a partir del mes de noviembre se dejarán de emitir en papel las boletas de las tasas de Servicios Urbanos que se repartían de manera domiciliaria.

La nota textual señala: "Le informamos que a partir de noviembre dejarán de emitirse las boletas en formato papel. Para consultar o imprimir sus tasas, podrá ingresar a MiOlava o adherirse a la boleta electrónica desde el mismo portal. Los canales de pago habituales continúan vigentes".

Se agrega que "si aún no tenés usuario de MiOlava, podés generarlo ingresando a MiOlava.olavarria.gov.ar o descargando la app desde Google Play. Ante cualquier duda, podés comunicarte con MiO al 2284-229029".

Aquellos contribuyentes que no logren resolver el trámite por esas vías podrán acercarse a la Municipalidad o las delegaciones de las localidades.