Olavarrienses en Liga Argentina: Tambucci y Macrini tuvieron su estreno

La segunda categoría del básquet argentino tuvo la presentación de varios equipos en el comienzo de la temporada 26/27 y en dos escenarios, hubo doble presentación olavarriense.

Deportivo Viedma comenzó la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet con una victoria ante su gente. En un Cayetano Arias vibrante, el conjunto rionegrino derrotó a Pico FC por 86 a 76.

El equipo dirigido por Guillermo Bogliacino que no tuvo a Jeffrey Merchant, una de las fichas que renovó vínculo, tuvo el estreno de Mateo Macrini que sumó 27:04 minutos. En su primer partido en el equipo rionegrino, el olavarriense aportó 7 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

Por otro lado, no corrió la misma suerte Jujuy Básquet que cayó ante Hindú Club por 77 a 69 en condición de local.

Los “Cóndores” por segunda temporada seguida tienen presencia olavarriense ya que sumó sus primeros minutos Luciano Tambucci.

El olavarriense terminó el partido con 14 puntos y fue el goleador de su equipo en 24:36 minutos en cancha. Además, sumó 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.