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Olavarrienses en Liga Argentina: Tambucci y Macrini tuvieron su estreno

En la noche del último domingo, fue turno del debut de dos olavarrienses en la Liga Argentina. Festejaron los representantes de Deportivo Viedma.

Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 21:22
Fotos: Prensa Deportivo Viedma // Jujuy Básquet

Por Redacción

La segunda categoría del básquet argentino tuvo la presentación de varios equipos en el comienzo de la temporada 26/27 y en dos escenarios, hubo doble presentación olavarriense.

Deportivo Viedma comenzó la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet con una victoria ante su gente. En un Cayetano Arias vibrante, el conjunto rionegrino derrotó a Pico FC por 86 a 76.

El equipo dirigido por Guillermo Bogliacino que no tuvo a Jeffrey Merchant, una de las fichas que renovó vínculo, tuvo el estreno de Mateo Macrini que sumó 27:04 minutos. En su primer partido en el equipo rionegrino, el olavarriense aportó 7 puntos, 1 rebote y 1 asistencia.

 

 

Por otro lado, no corrió la misma suerte Jujuy Básquet que cayó ante Hindú Club por 77 a 69 en condición de local.

Los “Cóndores” por segunda temporada seguida tienen presencia olavarriense ya que sumó sus primeros minutos Luciano Tambucci.

El olavarriense terminó el partido con 14 puntos y fue el goleador de su equipo en 24:36 minutos en cancha. Además, sumó 2 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.

 

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