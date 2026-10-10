Juegos Bonaerenses: pasó la reunión informativa antes del viaje

En el Salón Rivadavia se realizó la reunión informativa de cara al viaje a la etapa final de los Juegos Bonaerenses, que volverán a disputarse en Mar del Plata a partir del 19 de octubre.

El encuentro entre funcionarios municipales y familias, “profes” y deportistas que serán protagonistas, sirvió para brindar detalles sobre la estadía en la Ciudad balnearia.

La reunión contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner que fue el encargado de las primeras palabras. También estuvieron presentes funcionarios de las distintas áreas que serán responsables de la delegación.

Vale destacar que Olavarría contará con 370 personas, de las cuales 280 competirán en disciplinas deportivas y 30 dirán presente en la rama cultural. La cifra total se compone además de entrenadores y entrenadoras, asistentes e integrantes de la Subsecretarías de Deportes y Cultura del Municipio.

Fuente: prensa Municipal