Aprehendieron a un hombre por un intento de robo en un departamento

Un hombre de 27 años fue aprehendido este lunes, acusado de participar en un intento de robo en un departamento ubicado en la zona de avenida Alberdi y calle Belgrano.

Según se informó, el procedimiento se inició a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de dos personas que intentaban forzar la puerta de ingreso a un departamento, provocando daños en la abertura.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrulla observaron a los sospechosos, quienes, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga.

Tras una persecución, los agentes lograron alcanzar y aprehender al hombre de 27 años, mientras que el menor de 12 años consiguió escapar.

El aprehendido fue trasladado y alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Robo en grado de tentativa” y cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 7.