Se abrió la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 en Ingeniería

La Facultad de Ingeniería de Olavarría ya tiene abierto el periodo de preinscripción para quienes deseen comenzar a estudiar una carrera universitaria en el 2027.

La propuesta académica ofrece oportunidades de formación profesional en el campo de la ingeniería y otras áreas vinculadas con el desarrollo tecnológico y científico, en un ámbito universitario público comprometido con la educación, la investigación y la vinculación con la comunidad.

Las carreras que se dictan son: Tecnicatura Universitaria en Electromedicina, Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos, Ingeniería en Agrimensura, Ingeniería Civil, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Licenciatura en Tecnología de los Alimentos y Profesorado en Química

La preinscripción se realiza en forma online a través del sitio web de la Facultad www.fio.unicen.edu.ar Luego, el trámite se completa con la entrega de la documentación en forma presencial a partir del 14 de diciembre.

La Facultad de Ingeniería forma parte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), y es una institución de referencia en el centro bonaerense por su calidad académica, su vínculo con el sector social y productivo, por sus innovaciones científicas y técnicas, y su inserción comunitaria.





