Liga Nacional: Oberá no puede salir de perdedor

En Vicente López, volvió a presentarse uno de los equipos con presencia olavarriense en la máxima categoría del básquet nacional y fue con nueva derrota.

OTC cayó ante Platense por 86 a 80 en el comienzo de una nueva gira en Buenos Aires y sumó su cuarta derrota en igual cantidad de presentaciones.

En un partido parejo, con distintos momentos de dominio, el elenco bonaerense lo supo cerrar mejor y venció al representante misionero que tuvo a Bruno Sansimoni y Agustín Brocal como protagonistas.

El base de Olavarría completó el partido con 15:22 minutos en la cancha con 12 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias y el jugador formado en Estudiantes aportó 17 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa en 31:41.