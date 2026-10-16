Olavarrienses en Liga Argentina: debutó Santiago Aman

La Liga Argentina dio inicio con la temporada 26/27 y en Mar del Plata, Santiago Aman debutó con la camiseta de Quilmes.

El olavarriense que tuvo destacados torneos defendiendo la camiseta de Atenas, tuvo su estreno absoluto en la segunda categoría del básquet nacional en lo que fue la derrota del “Tricolor” ante River Plate.

En el José Martínez, Quilmes cayó 79 a 78 ante River Plate que regresó a la categoría luego de muchos años.

En un partido tuvo un inicio clásico de primer partido de temporada con bajo goleo y predominio defensivo y se disputó hasta el último segundo, Santiago Aman completó 5:05 minutos con 1 asistencia y 1 robo.