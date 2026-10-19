Turismo Pista: la anteúltima fecha, con triunfo para Spinella

En la anteúltima fecha del campeonato del Turismo Pista que se dio cita en Concepción del Uruguay, Olavarría contó con ocho representantes distribuidos en las tres divisionales y la mejor actuación fue la de Valentino Spinella que ganó.

Valentino Spinella y su Ford Ka festejaron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en la novena fecha de la temporada 2026, Copa Tricitrus y sumó su segundo éxito en lo que va del año para llegar a la última fecha en la cuarta colocación de la clasificación anual.

Dentro de la categoría, también corrieron Gabriel Melián, Nicolás Benito que debió abandonar cuando había sido protagonista en la jornada del sábado y Diego Valisi, que fue el último de los pilotos que completaron las vueltas de la definición.

En la Clase 3, Nicolás Pezzucchi fue el único local y consiguió el décimo puesto en Entre Ríos que le permite mantenerse con chances de campeonato. Se encuentra ubicado en el cuarto puesto a 26.5 unidades del puntero.

Por último, la Clase 1 contó con la participación de Xavier Gorostieta que fue 19° y de Martín Collodoro y Emiliano Juez que no completaron la Final.