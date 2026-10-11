Torneo Federal A: gol de Guille en el inicio de las “Semis”

La tercera categoría del fútbol argentino inició con las Semifinales de la Zona Campeonato y en Bahía Blanca, Olimpo empató con gol de Braian Guille.

El “Aurinegro” igualó 1 a 1 ante San Martín de Formosa en el partido de ida de las semifinales del Torneo Federal A. Braian Guille fue el autor del gol del elenco bahiense.

En el estadio Roberto Carminatti, Braian Guille marcó el único gol del elenco anfitrión a los 4 minutos de la parte complementaria para decretar la igualdad en los primeros 90 minutos.

El olavarriense, apareció en el área antes del arquero rival para conectar un centro a rastrón y puso cifras definitivas a una serie que se definirá en Formosa el venidero fin de semana.

El gol de Guille: